VISITES GUIDÉES EN FAMILLE DU MUSÉE DE L’ÉPHÈBE Agde

VISITES GUIDÉES EN FAMILLE DU MUSÉE DE L’ÉPHÈBE

Avenue des Hallebardes Agde Hérault

Début : 2025-04-08

fin : 2025-07-08

2025-04-08 2025-04-10 2025-07-01 2025-07-03 2025-07-08 2025-07-10 2025-07-15 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-26 2025-08-28

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée accompagné par l’une des médiatrices du Musée qui vous présentera les oeuvres emblématiques ainsi que l’histoire qu’elles nous racontent.

> Sur réservation

> Payant .

Avenue des Hallebardes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 60 musee.ephebe@ville-agde.fr

English :

Guided tours of the Museum of Underwater Archaeology.

German :

Geführte Besichtigungen des Museums für Unterwasserarchäologie.

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire le collezioni del Museo, accompagnati da un interprete che vi farà conoscere le opere emblematiche e le storie che raccontano.

Espanol :

Visitas guiadas al Museo de Arqueología Subacuática.

