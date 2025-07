Visites guidées enfants au Musée Guerre et Paix Musée Guerre et Paix Novion-Porcien

Visites guidées enfants au Musée Guerre et Paix

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien Ardennes

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

2025-07-20 2025-08-03

Anecdotes historiques, témoignages ou encore dates clés, venez comprendre l’Histoire du XXe siècle et les 3 conflits abordés au musée la guerre de 1870-1871, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, entrecoupée de temps de paix et d’entre-guerre. Venez comprendre le prix de la guerre et la valeur de la paix ! Venez comprendre le prix de la guerre et valeur paix ! Horaire 14h Durée 2h Tout public

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

With historical anecdotes, personal accounts and key dates, come and understand the history of the 20th century and the 3 conflicts covered by the museum: the war of 1870-1871, the First World War and the Second World War, interspersed with times of peace and interwar periods. Come and understand the price of war and the value of peace! Come and understand the price of war and the value of peace! Time: 2pm Duration: 2h All ages

Jahrhundert und die drei Konflikte, die im Museum behandelt werden: der Krieg von 1870-1871, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, unterbrochen von Friedenszeiten und Zwischenkriegszeiten. Kommen Sie und verstehen Sie den Preis des Krieges und den Wert des Friedens! Kommen Sie und verstehen Sie den Preis des Krieges und Wert Frieden! Uhrzeit: 14 Uhr Dauer: 2 Stunden Alle Altersgruppen

Con aneddoti storici, testimonianze personali e date chiave, venite a capire la storia del XX secolo e i 3 conflitti di cui si occupa il museo: la Guerra del 1870-1871, la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale, intervallati da periodi di pace e di transizione tra le due guerre. Venite a capire il prezzo della guerra e il valore della pace! Venite a capire il prezzo della guerra e il valore della pace! Orario: 14.00 Durata: 2 ore Tutte le età

A través de anécdotas históricas, relatos personales y fechas clave, venga a comprender la historia del siglo XX y los 3 conflictos que abarca el museo: la Guerra de 1870-1871, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, intercalados con periodos de paz y de entreguerras. Venga y comprenda el precio de la guerra y el valor de la paz ¡Venga y comprenda el precio de la guerra y el valor de la paz! Hora: 14.00 h Duración: 2 horas Todas las edades

