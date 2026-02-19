Visites guidées enfants Les collections à hauteur d’enfants Musée Guerre et Paix Novion-Porcien

Visites guidées enfants Les collections à hauteur d’enfants

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien Ardennes

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Petits explorateurs, suivez le guide à travers le musée et ses collections à la recherche du code secret Mission Guerre et Paix ! Découvrez l’Histoire autrement et venez connaître le secret des objets de collections ! Prêt à enquêter ? Visite accompagnée du livret jeu des éditions Quelle Histoire Horaire 14h Durée 2h Tout public Venez comprendre le prix de la guerre et valeur paix !

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

Little explorers, follow the guide through the museum and its collections in search of the secret code Mission Guerre et Paix! Discover history in a different way, and find out the secret behind the objects in our collections! Ready to investigate? Visit accompanied by the Quelle Histoire game booklet Time: 2pm Duration: 2h All ages Come and understand the price of war and the value of peace!

