Visites guidées et commentées de la Grande Mosquée de Limoges Grande mosquée de Limoges Limoges

Gratuit. Départ des visites selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Profitez de visites guidées et commentées d’environ 30 minutes pour découvrir l’architecture, l’histoire et le fonctionnement de la Grande Mosquée de Limoges.

Grande mosquée de Limoges 49 rue Émile-Zola, 87100 Limoges Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 35 28 68 La mosquée, d’une superficie de 3 000 m², est d’architecture arabo-andalouse. Elle abrite une salle de prière, un patio, une librairie et des espaces destinés à l’enseignement.

© AMLF