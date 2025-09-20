Visites guidées et commentées de l’architecture du jardin, de sa serre de l’atelier et de sa balustrade. l’Atelier du Mille Pattes Forcalquier

Visites guidées et commentées de l’architecture du jardin, de sa serre de l’atelier et de sa balustrade. 20 et 21 septembre l’Atelier du Mille Pattes Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites commentées et guidées de l’Architecture du Jardin , de sa serre créée en 1900 et de sa rembarde .Dans l’atelier exposition de Terre Vernissée ancienne et utilitaire » les Pots et leurs usages » explication et partage autour de cette présentation de Poteries datant de la 2ème moitié du 19ème siècle aux années 1960.Dans la cabane de lecture des livres sur l’Architecture et la Terre Vernissée seront à votre dispositions.

l’Atelier du Mille Pattes Rue des Trinitaires, 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 52 32 89 86 http://latelierdumillepattes.com Le jardin de l’Atelier du Mille Pattes a été crée en 1900 autour d’une serre de la même époque Parking à proximité

Pierre Pasteau