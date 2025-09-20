Visites guidées et concert au Temple Protestant Temple protestant de Quimper Quimper

Visites guidées et concert au Temple Protestant 20 et 21 septembre Temple protestant de Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le Temple Protestant

Visite Guidée

Samedi et Dimanche / 14h et 16h

Venez découvrir cet édifice religieux confidentiel du centre urbain quimpérois.

e-réservation*

Médiation par les membres de la paroisse

Durée : 30 min

Concert-Visite

Samedi / 15h

Concert en partenariat avec le Conservatoire de Quimper

e-réservation*

Durée : 45 min / concert : 15 min

Temple protestant de Quimper 8 rue de Kergariou 29000 Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper