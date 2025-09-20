Visites guidées et concert au Temple Protestant Temple protestant de Quimper Quimper
Visites guidées et concert au Temple Protestant Temple protestant de Quimper Quimper samedi 20 septembre 2025.
Visites guidées et concert au Temple Protestant 20 et 21 septembre Temple protestant de Quimper Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Le Temple Protestant
Visite Guidée
Samedi et Dimanche / 14h et 16h
Venez découvrir cet édifice religieux confidentiel du centre urbain quimpérois.
—
e-réservation*
Médiation par les membres de la paroisse
Durée : 30 min
—
Concert-Visite
Samedi / 15h
Concert en partenariat avec le Conservatoire de Quimper
e-réservation*
Durée : 45 min / concert : 15 min
Temple protestant de Quimper 8 rue de Kergariou 29000 Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]
Journées européennes du patrimoine 2025
Ville de Quimper