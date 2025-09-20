Visites guidées et costumées du Château de Fressin Fressin
9 Rue de la Lombarderie Fressin Pas-de-Calais
Visites guidées et costumées au Château de Fressin
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire médiévale grâce à des visites guidées en costume au cœur des vestiges du château de Fressin.
Une manière vivante et ludique de (re)découvrir ce site emblématique en famille !
Accès libre et gratuit au site. .
