Visites guidées et costumées du Château de Fressin Fressin

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire médiévale grâce à des visites guidées en costume au cœur des vestiges du château de Fressin.

Une manière vivante et ludique de (re)découvrir ce site emblématique en famille !

Accès libre et gratuit au site. .

9 Rue de la Lombarderie Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 86 56 11

