visites guidées et démonstrations de soufflage de verre Atelier Musée du verre (Ecomusée de l’Avesnois) Trelon

visites guidées et démonstrations de soufflage de verre 20 et 21 septembre Atelier Musée du verre (Ecomusée de l’Avesnois) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visiter l’écomusée de l’Avesnois, c’est aller à la rencontre d’un territoire, de

son histoire et de ses habitants.

L’écomusée de l’Avesnois, c’est deux sites exceptionnels du patrimoine

industriel de la région qui offrent aux visiteurs l’opportunité de découvrir

la richesse de ses collections et d’aller à la rencontre de celles et ceux qui

perpétuent les gestes liés au textile et au verre.

A l’Atelier-Musée du Verre à Trélon découvrez l’histoire et le savoir-faire verrier du terrioire.

L’Atelier-Musée du Verre à Trélon occupe une ancienne verrerie de 1824 et présente une collection de machines, outils et flacons. Des verriers travaillent le verre en permanence face au public.

> visite libre de 14 à 18 h

> visite guidée suivie de la démonstration de

soufflage à 14h30 et 16h

Atelier Musée du verre (Ecomusée de l’Avesnois) 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon Trelon 59132 Nord Hauts-de-France 03 27 59 71 02 Site exceptionnel situé dans l’ancienne verrerie Parant, l’atelier-musée du verre est resté dans l’état depuis sa fermeture en 1977. Sous une architecture typique du 19è Siècle, la halle a four de 1890 a conservé ses infrastructures techniques d’origine, dont fours à pots de 1894 et 1925 témoins rares de l’archéologie industrielles.

