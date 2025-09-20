visites guidées et expositions Musée du Textile et de la Vie Sociale (Ecomusée de l’Avesnois) Fourmies

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visiter l’écomusée de l’Avesnois, c’est aller à la rencontre d’un territoire, de

son histoire et de ses habitants.

L’écomusée de l’Avesnois, c’est deux sites exceptionnels du patrimoine

industriel de la région qui offrent aux visiteurs l’opportunité de découvrir

la richesse de ses collections et d’aller à la rencontre de celles et ceux qui

perpétuent les gestes liés au textile et au verre.

Au musée du textile et de la vie sociale à l’occa&sion des JEP découvrez :

– APPROCHE DU PORTRAIT par les Ymagiers

22 artistes, parmi lesquels des peintres, sculpteurs ou photographes ont répondu à l’invitation faite par l’écomusée pour présenter leurs oeuvres, en écho à l’exposition Visages de l’Avesnois-Thiérache.

– le parcours permanent (machines textiles et vie sociale)

– Visage de l’Avesnois-Thièrache une exposition mêlant histoire, émotions et

découvertes. Découvrez une galerie exceptionnelle de plus de 200 portraits issus des archives du musée, de prêts privés et de la résidence artistique réalisée par Mathieu Dréan en 2024. Ces clichés, pris sur le vif, racontent l’histoire des habitants de l’Avesnois-Thiérache à travers des moments de vie authentiques.

> visites libres de 14 à 18 h

> visite guidée du parcours permanent à 14h30

> visite guidée de Visages de l’Avesnois-Thiérache à 16h

Musée du Textile et de la Vie Sociale (Ecomusée de l’Avesnois) Place Maria Blondeau – 59610 Fourmies Fourmies 59610 Nord Hauts-de-France 0327606611 http://ecomusee-avesnois.fr http://facebook.com/ecomusee.delavesnois;http://twitter.com/ecomuseavesnois

@let’sflyproductions