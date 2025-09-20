Visites guidées et immersives Le OFF – Scènes de Chartres Chartres

Visites guidées et immersives 20 et 21 septembre Le OFF – Scènes de Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites guidées et immersives, à la découverte de ce nouvel équipement culturel de la ville de Chartres.

Le OFF – Scènes de Chartres 10 avenue Jehan-de-Beauce, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 42 53 https://www.leoff-chartres.fr La ville de Chartres a décidé en 2014 de réhabiliter un ancien cinéma, situé sur le Boulevard de la culture chartrain, en un lieu de développement de proximité des compagnies professionnelles et théâtres du territoire, Le OFF. La structure juridique gestionnaire et animatrice est la SPL C’Chartres Spectacles.

Arnaud Lombard