Visites guidées et libres à la Piscine Art Déco Piscine Les Bains Bègles

Visites guidées et libres à la Piscine Art Déco 20 et 21 septembre Piscine Les Bains Gironde

Nombre de places limité par visite guidée. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Prendre un bain à la piscine « Les Bains »

Visites commentées et visites libres

Découvrez la piscine municipale « Les Bains », un bâtiment de style Art déco datant de 1932. Réhabilitée en 2006 par l’architecte Patrick Bouchain, elle tire son nom des bains-douches autrefois présents et ouverts à tous. Cette visite vous permettra d’en apprendre davantage sur les us et coutumes des bains d’autrefois.

Informations pratiques

Samedi 20 septembre : 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h

Dimanche 21 septembre : 10h30 et 11h30

Gratuit sur réservation au 05 56 85 86 39.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Lieu : Piscine municipale Les Bains, 2-14 rue Carnot, 33130 Bègles.

Accès :

Tram C : arrêt Musard.

Bus 73 et 35 : arrêt Liberté.

Parking à vélos disponible devant la piscine.

Piscine Les Bains 14 rue Carnot, 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 85 86 39 http://www.mairie-begles.fr Officiellement inaugurée le 4 décembre 1932, la piscine couverte / bain-douches de la commune de Bègles illustre parfaitement le contexte des années trente, qui ont vu le développement des architectures sportives, symboles d'une nouvelle signification culturelle du corps.

Aujourd’hui un lieu incontournable, mêlant modernité des infrastructures et architecture Art déco, Les Bains proposent un nouveau bassin, un espace détente (hammam), un patio et jardin, un espace restauration, le tout baigné par la lumière naturelle de la façade vitrée et une toiture en shed. Le bâtiment a été classé en 1932 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

© Ville de Bègles