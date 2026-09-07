Visites guidées et libres de l’église Saint Willibrord de Graveline, Eglise Saint Willibrord, Gravelines

Informations pratiques

Visites guidées et libres de l’église Saint Willibrord de Graveline 19 et 20 septembre Eglise Saint Willibrord Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association « Échos et Nouvelles des Rives de l’Aa» propose une visite de l’église Saint Willibrord. Cette église élevée à partir de la fin du XVIème siècle, époque dont ne témoigne aujourd’hui qu’une partie de la nef, est dotée d’un riche mobilier issu en partie des ateliers de Séraphin DEBLONDE.

L’association présentera également l’histoire du monument funéraire de Claude Berbier du Metz, un des plus célèbres Gouverneurs de la cité, réalisé par François Girardon, sculpteur préféré de Louis XIV. Il sera aussi question, lors de votre visite, d’autres personnalités gravelinoises, dont les épitaphes ou monuments funéraires ont parfois disparus dans les vicissitudes de l’histoire de l’église Saint Willibrord.

Eglise Saint Willibrord place de l’église Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France

L’association « Échos et Nouvelles des Rives de l’Aa» propose une visite de l’église Saint Willibrord. Cette église élevée à partir de la fin du XVIème siècle, époque dont ne témoigne aujourd’hui de …

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