Visites guidées exceptionnelles du monument La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Wizernes

Départs toutes les 30 minutes, de 9h30 à 11h et de 14h à 16h. Sur réservation.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

En compagnie d’un médiateur, le public découvrira les acteurs et les techniques de la toute première base souterraine de lancement de missiles V2, l’une des constructions les plus secrètes et rapides de la Seconde Guerre mondiale. Cet immense complexe souterrain est constitué de galeries destinées à recevoir les trains chargés de missiles et à les décharger pour les stocker. Au centre, la salle de préparation au tir est surmontée et protégée par un dôme de 55 000 tonnes de béton armé. Le public pourra exceptionnellement accéder à son sommet et embrasser du regard le panorama sur la vallée.

La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux – 62570 Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 12 27 27 https://www.lacoupole-france.com La coupole d'Helfaut-Wizernes, ou coupole d'Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui centre d'histoire et de mémoire, situé dans la commune d'Helfaut, près de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir de base de lancement pour les fusées V2 visant Londres et le Sud de l'Angleterre.

La structure la plus importante de ce complexe, construit dans une ancienne carrière de craie, est un immense dôme de béton d’où est issu son nom moderne. Cette coupole fut bâtie au-dessus d’un réseau de tunnels, d’entrepôts, d’installations de lancement et de casernes.

