Visites guidées exclusives du Château de Moutiers St Jean Château de Moutiers St Jean Moutiers-Saint-Jean

Moutiers-Saint-Jean

Visites guidées exclusives du Château de Moutiers St Jean

Château de Moutiers St Jean 1 Place de l’Abbaye Moutiers-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 15:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

Découvrez l’ancienne Abbaye Royale Saint Jean de Réome et parcourez l’histoire de la plus ancienne abbaye de Bourgogne devenue palais abbatial dès 1747, puis transformée en château. Lors de votre visite, vous plongerez au coeur du 18ème siècle en parcourant 10 salles entièrement meublées salle de bain de l’évêque, salon de musique, salle à manger ou encore des cellules à l’étage bien loin de l’image qu’on peut s’en faire habituellement. .

Château de Moutiers St Jean 1 Place de l’Abbaye Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ot.montbard@gmail.com

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English : Visites guidées exclusives du Château de Moutiers St Jean

L’événement Visites guidées exclusives du Château de Moutiers St Jean Moutiers-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-05-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)