Visites guidées experts Musée de la gendarmerie nationale Melun

Visites guidées experts 20 et 21 septembre Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Destinées aux passionnés d’histoire, aux chercheurs ou aux curieux avertis, ces visites guidées « experts » offrent une exploration approfondie des collections du musée. À travers une approche détaillée des objets, documents rares et évolutions institutionnelles, découvrez les multiples facettes de la gendarmerie nationale, son rôle dans les grandes transformations de l’État et de la société, ainsi que les enjeux contemporains de cette institution républicaine. Une immersion complète, riche en contenus, pour mieux comprendre la complexité et la continuité de cette force de sécurité.

Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.

Visite commentée

© SIRPA_BRC FGarcia