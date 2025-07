Visites guidées famille Exposition Maurice Denis Rue Corneille Angoulême

Visites guidées famille Exposition Maurice Denis Rue Corneille Angoulême vendredi 18 juillet 2025.

Visites guidées famille Exposition Maurice Denis

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Pont-Aven, Rome, Moscou, Venise… partez en voyage avec les peintures, photos et dessins de Maurice Denis.



À partir de 4 ans.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

English:

Pont-Aven, Rome, Moscow, Venice? take a trip with the paintings, photos and drawings of Maurice Denis.



For ages 4 and up.

German:

Pont-Aven, Rom, Moskau, Venedig? Gehen Sie mit den Gemälden, Fotos und Zeichnungen von Maurice Denis auf Reisen.



Ab 4 Jahren.

Italiano:

Pont-Aven, Roma, Mosca, Venezia: un viaggio con i dipinti, le foto e i disegni di Maurice Denis.



Per bambini dai 4 anni in su.

Espanol:

Pont-Aven, Roma, Moscú, Venecia… haga un viaje con las pinturas, fotos y dibujos de Maurice Denis.



Para niños a partir de 4 años.

