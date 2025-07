Visites guidées ferme de javernac Lésignac-Durand

Visites guidées ferme de javernac Lésignac-Durand mardi 15 juillet 2025.

Visites guidées ferme de javernac

ferme de javernac Lésignac-Durand Charente

Début : Mardi 2025-07-15 17:00:00

2025-07-15 2025-07-22

Visite de la ferme organisée avec l’office de tourisme de Charente Limousine,

rendez-vous à 17 h à la ferme

réservation obligatoire au 06 48 90 98 71

ferme de javernac Lésignac-Durand 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

English :

Farm tour organized with Charente Limousine tourist office,

rendez-vous at 5 pm at the farm

reservation required: 06 48 90 98 71

German :

Besuch des Bauernhofs, der in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt der Charente Limousine organisiert wird,

treffpunkt um 17 Uhr auf dem Bauernhof

reservierung erforderlich unter 06 48 90 98 71

Italiano :

Visita della fattoria organizzata con l’ufficio turistico della Charente Limousine,

ritrovo alle ore 17.00 presso la fattoria

prenotazione obbligatoria al numero 06 48 90 98 71

Espanol :

Visita de la granja organizada con la oficina de turismo de Charente Limousine,

encuentro a las 17 h en la granja

imprescindible reservar en el 06 48 90 98 71

L’événement Visites guidées ferme de javernac Lésignac-Durand a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Charente Limousine