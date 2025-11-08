VISITES GUIDÉES FILMER LA LIBÉRATION DANS L’HÉRAULT

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2025-12-18 2026-01-22 2026-02-19 2026-03-12

En lien avec l’exposition sur la Seconde Guerre mondiale, l’Atelier de l’histoire présentera Filmer la Libération dans l’Hérault , 4 films amateurs tournés à l’été 1944.

Visites guidées de l’exposition d’archives audiovisuelles en atelier de l’histoire des archives Filmer la Libération dans l’Hérault .

Entrée libre du 20 novembre 2025 au 14 mars 2026, du mardi au samedi, de 10h à 17h30.

Atelier de l’histoire des archives départementales à Pierresvives

Tout public

Réservation des places en ligne dans l’agenda Pierresvives .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 00 serv-educa.archives@herault.fr

English :

In conjunction with the exhibition on the Second World War, the Atelier de l?histoire will present Filmer la Libération dans l?Hérault , 4 amateur films shot in the summer of 1944.

German :

In Verbindung mit der Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg zeigt das Atelier de l’histoire Filmer la Libération dans l’Hérault , vier Amateurfilme, die im Sommer 1944 gedreht wurden.

Italiano :

In concomitanza con la mostra sulla Seconda Guerra Mondiale, l’Atelier de l’histoire presenterà Filmer la Libération dans l’Hérault , 4 film amatoriali girati nell’estate del 1944.

Espanol :

Con motivo de la exposición sobre la Segunda Guerra Mundial, el Atelier de l’histoire proyectará Filmer la Libération dans l’Hérault , 4 películas de aficionados rodadas en el verano de 1944.

L’événement VISITES GUIDÉES FILMER LA LIBÉRATION DANS L’HÉRAULT Montpellier a été mis à jour le 2025-11-06 par 34 PIERRESVIVES