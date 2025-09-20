Visites guidées flash du château médiéval de Creully Château Creully sur Seulles

Château 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

En un éclair, découvrez un élément phare de l’architecture du château médiéval les décors de l’époque romane, les colonnes cachées de l’ancienne salle de justice, le blason effacé de la révolution ou encore la fosse dite aux lions (aujourd’hui sans danger!).

En un éclair, découvrez un élément phare de l’architecture du château médiéval les décors de l’époque romane, les colonnes cachées de l’ancienne salle de justice, le blason effacé de la révolution ou encore la fosse dite aux lions (aujourd’hui sans danger!). Surprise, la thématique change à chaque visite.

Départ toutes les 30 minutes Sans réservation .

Château 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 7 89 05 19 12

English : Visites guidées flash du château médiéval de Creully

In a flash, discover a key element of the medieval castle?s architecture: Romanesque decorations, the « hidden » columns of the former courtroom, the crest erased during the Revolution, or the so-called lion?s den (now safe!).

German : Visites guidées flash du château médiéval de Creully

Entdecken Sie in Windeseile ein architektonisches Highlight der mittelalterlichen Burg: die romanischen Verzierungen, die « versteckten » Säulen des alten Gerichtssaals, das Wappen, das während der Revolution ausgelöscht wurde, oder die sogenannte Löwengrube (die heute ungefährlich ist!).

Italiano :

In un attimo, scoprite un elemento chiave dell’architettura del castello medievale: le decorazioni del periodo romanico, le colonne « nascoste » dell’ex tribunale, lo stemma cancellato durante la Rivoluzione e la cosiddetta tana del leone (ora al sicuro!).

Espanol :

En un abrir y cerrar de ojos, descubra un elemento clave de la arquitectura del castillo medieval: las decoraciones de la época románica, las columnas « ocultas » de la antigua sala de audiencias, el escudo borrado durante la Revolución y la llamada guarida del león (¡ahora a salvo!).

