VISITES GUIDÉES FLASH MONTPEL’ À VÉLO Montpellier

VISITES GUIDÉES FLASH MONTPEL’ À VÉLO Montpellier lundi 21 juillet 2025.

VISITES GUIDÉES FLASH MONTPEL’ À VÉLO

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21 2025-07-22

A l’occasion du passage du Tour de France, Montpel’ A Vélo vous propose des visites guidées flash du centre ville

A l’occasion du passage du Tour de France, Montpel’ A Vélo vous propose des visites guidées flash du centre ville

L’ essentiel en 45 minutes 15€/Personnes

Rendez vous à l’office de Tourisme , place de la comédie à MONTPELLIER les lundi 21 et Mardi 22 Juillet à partir de 9h30.

Départ 10h30 11H30 12h30 et 15h30 16h30 17h30 18h30

Inscription sur place

Préinscription sur www.montpelavelo.fr ou Par Téléphone 07 43 16 49 28 / 07 43 16 49 55 .

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 55

English :

To coincide with the Tour de France, Montpel? A Vélo offers flash guided tours of the city center

German :

Anlässlich des Besuchs der Tour de France bietet Montpel? A Vélo Ihnen Flash-Führungen durch das Stadtzentrum an

Italiano :

In occasione del Tour de France, Montpel? A Vélo offre tour guidati in flash del centro città

Espanol :

Coincidiendo con el Tour de Francia, Montpel? A Vélo ofrece visitas guiadas flash por el centro de la ciudad

L’événement VISITES GUIDÉES FLASH MONTPEL’ À VÉLO Montpellier a été mis à jour le 2025-07-16 par 34 OT MONTPELLIER