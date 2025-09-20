Visites guidées grand public Musée de la gendarmerie nationale Melun

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Plongez au cœur de l’histoire de la gendarmerie à travers une visite guidée du musée. Uniformes, objets, documents d’archives et récits emblématiques vous feront découvrir l’évolution de cette institution au service de la société, de l’Ancien Régime à nos jours. Une occasion unique de comprendre les missions, les valeurs et le quotidien des gendarmes à travers les siècles.

Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.

