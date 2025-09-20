Visites guidées gratuites à la découverte du CICRP, de ses bâtiments et de ses ateliers de restauration CICRP – Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine Marseille

Visites guidées gratuites à la découverte du CICRP, de ses bâtiments et de ses ateliers de restauration Samedi 20 septembre, 09h30 CICRP – Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine Bouches-du-Rhône

Étant donné la configuration des lieux, la visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (escaliers, petites marches, passerelles, couloirs étroits…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, le Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine (CICRP) ouvre ses portes le samedi 20 septembre afin de vous permettre de découvrir cet établissement unique en France.

Plusieurs visites guidées sont proposées tout au long de la journée en lien avec la thématique nationale : le patrimoine architectural.

En franchissant les portes du CICRP, vous plongez dans l’histoire exceptionnelle de cette ancienne Manufacture des tabacs entièrement réhabilitée pour accueillir notre institution en 2002. Vous avez également la possibilité d’explorer les ateliers à la découverte de certaines œuvres accueillies pour restauration ou étude (des œuvres architecturales ou encore des peintures montrant des éléments architecturaux d’édifices réels ou imaginaires).

Cette ouverture exceptionnelle est une occasion rare de découvrir un univers d’ordinaire fermé au public, de rencontrer les agents du CICRP (scientifiques, conservateurs du patrimoine, régisseurs et personnel administratif) et d’en apprendre davantage sur leurs missions d’assistance scientifique et technique.

Choisissez votre visite et inscrivez-vous !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : https://cicrp.info/journees-europeennes-du-patrimoine-2025/

CICRP – Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine 21 rue guibal 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Le CICRP est un groupement d'intérêt public créé en 2002, constitué du ministère de la Culture, de la ville de Marseille, du conseil régional Sud PACA et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il intervient dans les domaines de la conservation préventive, de la conservation curative et la restauration du patrimoine culturel relevant du domaine public ou du domaine privé protégé au titre des monuments historiques. En bus : lignes n°49 arrêt Belle de Mai La Friche et n°56, arrêt Pôle Média – En vélo : borne vélo 3321 (rue Jobin) – En tram : Ligne 2, arrêt Longchamp (puis 10 min. à pieds) – En métro : Lignes 1 et 2, arrêt Saint-Charles (puis 15 min. à pied)

Photos – CICRP