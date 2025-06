Visites guidées » Habiter Boulogne-sur-Mer » Boulogne-sur-Mer 7 juillet 2025 07:00

Visites guidées « Habiter Boulogne-sur-Mer, »

Les 7 juillet, 21 juillet, 04 août et 18 août 2025 à 15h.

Levez les yeux sur les maisons et édifices Art déco des années1920 !

Rendez-vous devant l’école Jules Ferry au 81 Boulevard de Clocheville.

Tarif 5,50€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Durée d’1H30.

Les 14 juillet, 28 juillet, 11 août et 25 août 2025 à 15H.

Sur le thème de la Reconstruction après la seconde guerre mondiale.

Rendez-vous près des statues Batisse et Zabelle aux étals de poissons quai Gambetta.

Billetterie uniquement à l’Office de Tourisme de Boulogne-sur-Mer

Billetterie uniquement auprès de l’Office de Tourisme et sur https://reservation.boulonnaisautop.com/habiter-boulogne-sur-mer-l-art-deco.html#reservation

https://reservation.boulonnaisautop.com/habiter-boulogne-la-reconstruction.html

Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.​

Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire. .

30, rue de la Lampe

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10 accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr

