Visites guidées historiques au plateau des Glières Plateau des Glières Le Petit-Bornand-les-Glières

Visites guidées historiques au plateau des Glières 20 et 21 septembre 2025

Plateau des Glières, Le Petit-Bornand-les-Glières, Haute-Savoie

Les essentiels du maquis des Glières / Famille + de 8 ans

Avec un médiateur, découvrez l’histoire du maquis des Glières. Prolongez avec le sentier historique ou poursuivez votre randonnée sur le plateau.

Samedi et dimanche 11 h 30 – 30 min

Dans les coulisses du Monument national à la Résistance / Famille + de 8 ans

Avec un médiateur, découvrez le Monument National à la Résistance et les œuvres d’Emile Gilioli, son créateur. Réalisé en 1973 pour s’inscrire dans le temps et rendre hommage aux combattants des Glières, le monument est inscrit aux monuments Historiques en 2020.

Samedi et dimanche 14h, 15h, 16h, 17h – 30 min

Rdv sur l’esplanade du monument

Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/

