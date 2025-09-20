Visites guidées historiques du château de la Ballue Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

Visites guidées historiques du château de la Ballue 20 et 21 septembre Château et jardins de la Ballue Ille-et-Vilaine

Entrée aux tarifs habituels. La visite guidée des intérieurs est offerte.

Plein tarif : 10,50 €.

Tarif réduit : 8,50 € (étudiants, 10-18 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap).

Gratuit jusqu’à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Suivez une visite exceptionnelle commentée par les propriétaires du château.

Percez les mystères de l’ancienne forteresse des Marches de Bretagne que fut La Ballue pendant 600 ans et suivez l’extraordinaire parcours de son étonnant bâtisseur, Gilles de Ruellan. Parcourez les différentes périodes et les histoires de ce merveilleux château qui ont marquées son histoire. Il vous sera alors présenté l’évolution architecturale de ce site patrimonial.

La visite commencera dans la cour d’honneur où l’histoire de la bâtisse vous sera racontée de sa première fonction de château fort au 12e siècle, en passant par sa reconstruction classique par Gilles Ruellan au 17e siècle.

Vous découvrez ensuite les intérieurs, en commençant par un escalier monumental en pierre de tailles puis des pièces lambrissées d’époque (17e-18e) avec une grande hauteur sous plafond et de belles cheminées en marbre. Vous comprendrez alors son incroyable reconversion passant d’un manoir breton à un magistral château de plaisance moderne et innovant.

Classé Monument Historique, le château est à la fois lieu de vie et source d’inspiration. Ses jardins d’architecture contemporaine revisitent avec audace les styles anciens tout en dialoguant avec la bâtisse, ce qui en prolongent l’identité.

Profitez alors de cette ouverture rare sur l’intérieur du château, qui est également le lieu d’accueil, tout au long de l’année, de chambres d’hôtes d’exception.

Le billet d’entrée pour la visite guidée inclut également la visite libre des jardins remarquables.

Château et jardins de la Ballue Château de La Ballue, 35560 Bazouges-la-Pérouse, France Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne

