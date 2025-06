Visites guidées individuelles au Musée Musée des Manufactures de Dentelles Retournac 1 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Visites guidées individuelles au Musée Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

Laissez-vous guider à travers les fascinantes collections du musée par une guide passionnée qui vous racontera détails et anecdotes pour une visite captivante.

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Let yourself be guided through the museum’s fascinating collections by an enthusiastic guide, who will share details and anecdotes for a captivating visit.

German :

Lassen Sie sich von einer leidenschaftlichen Museumsführerin durch die faszinierenden Sammlungen des Museums führen, die Ihnen Details und Anekdoten für einen spannenden Besuch erzählt.

Italiano :

Lasciatevi guidare attraverso le affascinanti collezioni del museo da una guida appassionata, che vi racconterà tutti i dettagli e gli aneddoti per una visita accattivante.

Espanol :

Déjese guiar a través de las fascinantes colecciones del museo por un guía apasionado, que le contará todos los detalles y anécdotas para una visita cautivadora.

