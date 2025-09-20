Visites guidées Insolites Château musées Blois

Visites guidées Insolites Château musées Blois

Visites guidées Insolites Château musées Blois samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées Insolites 20 et 21 septembre Château musées Loir-et-Cher

7,50 € (gratuit pour les -18 ans et les détenteurs du
Pass Blois Culture). Toutes les recettes serviront à la restauration d’une œuvre du Château royal de Blois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

En compagnie d’un guide, suivez un parcours atypique du château privilégiant les parties habituellement fermées au public : tours, fortifications, combles et autres lieux insolites…

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 33254903333 https://www.chateaudeblois.fr La ville de Blois est située aux portes du Val de Loire, à moins de 2 heures au sud de Paris. Le Château royal de Blois constitue l’introduction idéale à la visite des châteaux de la Loire, accessibles à moins de 30 minutes (Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, etc.) Comment venir à Blois ? En voiture Depuis Paris : 180 km (2 h) autoroute A10 : Paris–Bordeaux, sortie Blois, route nationale RN 152 : Paris–Orléans–Blois ; depuis Nantes : 285 km (3 h) ; depuis Lille : 400 km (4 h) ; depuis Lyon : 450 km (4 h 30) ; depuis Bordeaux : 400 km (4 h). En train À 1 h 30 de Paris (gare d’Austerlitz) : ligne Paris–Tours et Paris–Nantes. Vous pouvez préparer votre venue en train avec : SNCF Connect et le site des trains express régionaux (TER). Découvrez la carte touristique SNCF. Pour vous rendre au château depuis la gare Blois-Chambord : à pied : 8 minutes ; en bus : arrêt au pied du Château – renseignements avec le site web Azalys ; en taxi : st […]
En compagnie d’un guide, suivez un parcours atypique du château privilégiant les parties habituellement fermées au public : tours, fortifications, combles et autres lieux insolites…

© Château royal de Blois -Y. Boukef