Visites guidées insolites de Mâcon Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saint-Clément

Visites guidées insolites de Mâcon Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saint-Clément samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées insolites de Mâcon 20 et 21 septembre Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saône-et-Loire

Sur inscription | Tarif : 5 € | Ces visites vous donnent droit à une entrée

au musée des Ursulines à tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pendant 1h30 pour découvrir les petits et grands secrets de la ville. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles.

Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1 place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 21 07 07 http://www.macon-tourism.com https://www.facebook.com/M%C3%A2con-Sud-Bourgogne-Tourisme-102560518185739;https://www.instagram.com/destinationsudbourgogne/;https://www.youtube.com/user/VisitezMacon [{« type »: « link », « value »: « https://www.macon-tourisme.com/agenda/tout-lagenda/billetterie/ »}] L’Office de tourisme de Mâcon Sud Bourgogne est une association de droit privé (loi 1901) installée à l’angle de la place Saint-Pierre et de la rue Carnot. Au service de ses adhérents, il sert à valoriser et à développer l’économie touristique du Mâconnais.

Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pendant 1h30 pour découvrir les petits et grands secrets de la ville. La sera…

© Ville de Mâcon