Visites guidées : La Banque de France et la pharmacie Pipault Banque de France de Coulommiers Coulommiers

Visites guidées : La Banque de France et la pharmacie Pipault Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Banque de France de Coulommiers Seine-et-Marne

Départ des visites toutes les heures, dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Ouverte en 1925, l’ancienne Banque de France saura vous surprendre par son architecture, ses coffres, et par l’installation récente d’une belle pharmacie du XIXe siècle offerte à la Ville en 2008 par M. et Mme Pipault.

Banque de France de Coulommiers 64 rue Bertrand Flornoy 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 03 88 09 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpb-tourisme.fr »}]

