Visite uniquement sur réservation. 20 participants par groupe max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T16:30:00+

Fin : 2025-09-21T20:+ – 2025-09-21T21:30:00+

Entrez dans l’intimité de la maison principale du Galion, véritable joyau du patrimoine martiniquais.

Accompagnés par un guide passionné, vous découvrirez son histoire, son architecture singulière et les récits qui ont marqué ce lieu emblématique.

Une immersion unique qui vous permettra de comprendre le rôle du Galion dans la vie agricole, culturelle et sociale de la Martinique.

Les visites sont accessibles uniquement sur réservation et proposées en nombre limité pour garantir une expérience privilégiée.

Maison principale du Galion 1 chemin du galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique +596696707707 https://baiedestresors.com [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/bdt-journees-du-patrimoine-2025 »}] Prendre la direction de l’usine sucrière du Galion puis suivre les panneaux « Baie des Trésors » sur 900m.

Baie des Trésors – T.SALINIERE