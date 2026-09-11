Visites guidées : la mémoire de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu, CHU de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visites guidées : la mémoire de l’Hôtel-Dieu Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Hôtel-Dieu, CHU de Nantes Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Balades commentées : aux abords de l’Hôtel-Dieu, des étudiants du master Valorisation des Nouveaux Patrimoines de l’Université de Nantes vous proposent de découvrir la singularité et la mémoire de ce site historique en vous plongeant dans l’esprit de ces lieux.

Hôtel-Dieu, CHU de Nantes place Alexis Ricordeau, Nantes Nantes 44262 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}]

**Balades commentées** : aux abords de l’Hôtel-Dieu, des étudiants du master Valorisation des Nouveaux Patrimoines de l’Université de Nantes vous proposent de découvrir la singularité et la mémoire…

© Ville de Nantes