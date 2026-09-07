Visites guidées : le lycée Alexandre Ribot, son histoire du 17ème au 21ème siècle, Lycée Alexandre Ribot, Saint-Omer

Informations pratiques

Visites guidées : le lycée Alexandre Ribot, son histoire du 17ème au 21ème siècle 19 et 20 septembre Lycée Alexandre Ribot Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cours d’une visite commentée par Monsieur Fillebeen, ancien professeur d’histoire-géographie au Lycée Alexandre Ribot, déambulez dans les couloirs, découvrez l’histoire de ce lieu, du 17ème siècle jusque nos jours et ses anecdotes

Lycée Alexandre Ribot 42 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 88 30 60 Le lycée Alexandre Ribot est le plus ancien du Département du Pas-de-Calais. D’abord installé dans une partie de l’ancien collège des Jésuites wallons, le lycée s’est étendu progressivement à l’ancien collège des Jésuites anglais (XVIIIe siècle) et à l’ancien séminaire épiscopal (XVIIe siècle) et de nouveaux bâtiments ont été réalisés aux XIXe et XXe siècles. Accessible par la gare (ligne Lille-Calais) et la route : (D928) de Lille, (D300) de Dunkerque, (A26-E15) de Calais, Béthune, Lens, Arras, (N42) de Boulogne-sur-Mer

Au cours d’une visite commentée par Monsieur Fillebeen, ancien professeur d’histoire-géographie au Lycée Alexandre Ribot, déambulez dans les couloirs, découvrez l’histoire de ce lieu, du 17ème siècle…

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