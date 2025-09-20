Visites guidées : Le Muséum, entre science et fiction Muséum départemental du Var Toulon

Gratuit – Sur réservation au 04.83.95.44.30 ou sur place, dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Impossible de rester indifférent à la biodiversité qui nous entoure, d’où les nombreuses légendes depuis la nuit des temps. C’est ainsi que nous vous invitons à une visite entre science et fiction pour différencier le vrai du faux et découvrir la diversité des représentations dans les muséums, en découvrant paléoartistes, illustrateurs naturalistes et collections d’histoire naturelle.

Muséum départemental du Var Jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 Toulon Toulon 83200 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.83.95.44.30 http://museum.var.fr/ http://www.facebook.com/MuseumDepartementalduVar/;https://www.instagram.com/museum_var/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.83.95.44.30 »}] Le Var figure parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

Bus 6 arrêt Octroi, Bus 36B arrêt Muséum, Bus 3 arrêt Pont des Routes

