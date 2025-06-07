Visites guidées Les extérieurs de la Cathédrale et Centre Historique Bourges
Office de Tourisme Bourges Cher
La cathédrale Saint-Étienne de Bourges, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un chef-d’œuvre de l’art gothique. Lors de la visite de l’extérieur vous pouvez admirer les 5 portails richement sculptés, les contreforts et arcs-boutants mais aussi les magnifiques vitraux, vous poursuivrez ensuite la visite par le centre historique avec ses maisons en pans de bois. 7 .
English :
Guided tours of the exterior of the Cathedral and the Historic Center.
German :
Führungen durch die Außenseite der Kathedrale und das historische Zentrum.
Italiano :
Visite guidate all’esterno della Cattedrale e del Centro Storico.
Espanol :
Visitas guiadas al exterior de la Catedral y al Centro Histórico.
