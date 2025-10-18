Visites guidées – Les illusions retrouvées Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Visites guidées – Les illusions retrouvées Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 18 octobre 2025.

Dans un monde révolutionné par les technologies numériques, l’illusion se révèle un outil critique, spéculatif et poétique. En croisant intelligences artificielles, nature régénérée et sciences-fictions positives, l’exposition explore, à travers une trentaine d’œuvres, anciennes et nouvelles utopies.

Histoires, techniques, interprétations ou anecdotes, un médiateur ou une médiatrice vous guide à travers ces Nouvelles utopies à l’ère numérique.

Découvrez l’univers des illusions retrouvées, l’exposition phare de la Biennale Némo à l’occasion d’une visite accompagnée d’un médiateur ou d’une médiatrice.

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

payant

Rendez-vous à la billetterie 15 min avant le départ de la visite

visite en français

durée : 1h30

tarif unique : 5€ + achat d’un billet d’exposition du jour-même (entre 5 et 10€)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T17:30:00+02:00

fin : 2025-12-13T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-18T14:30:00+02:00_2025-10-18T16:00:00+02:00;2025-11-22T14:30:00+02:00_2025-11-22T16:00:00+02:00;2025-12-13T14:30:00+02:00_2025-12-13T16:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/programme.html +33153355000