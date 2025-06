VISITES GUIDEES LES INCONTOURNABLES – Aniane 5 juillet 2025 07:00

Hérault

VISITES GUIDEES LES INCONTOURNABLES Aniane Hérault

Tarif : – – 43 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-14

2025-07-26

2025-08-04

2025-08-16

2025-08-25

Découvrez les incontournables de la Vallée de l’Hérault en une journée riche en découvertes, saveurs et détente !

9h45 Arrivée au parking du site du Pont du Diable à Aniane pour stationner votre véhicule.

Empruntez la navette gratuite à 10h direction le célèbre village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert pour une visite guidée d’1h30, départ 10h30. Flânez dans ses ruelles pittoresques et découvrez son abbaye légendaire.

12h30 A l’entrée du village, faites une halte au restaurant Le Petit Jardin pour vous restaurer et demandez notre menu dédié Office de Tourisme. Spécialiste de la grillade du feu de bois avec une vue sur les Gorges de l’Hérault, ce restaurant de terroir propose de bons produits maison et locaux.

Inclus: apéritif, entrée, plat, dessert et café.

14h30 Départ de Saint-Guilhem-le-Désert à 14h. Reprenez la navette depuis Saint-Guilhem-le-Désert pour vous rendre à la Grotte de Clamouse, l’un des plus beaux sites géologiques de la région. Admirez ses concrétions spectaculaires uniques en Europe lors d’une visite guidée, durée 1h30.

16h30 Terminez la journée en beauté à la découverte du site du Pont du Diable à Aniane et de sa sublime plage de galets, pour un moment de détente et de fraîcheur au cœur d’un décor époustouflant.

Les camping-cars doivent obligatoirement se garer sur le parking du Pont du Diable et prendre la navette gratuite.

Attention: les chiens ne sont pas acceptés dans les navettes et pendant les visites guidées. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

English :

Discover the highlights of the Hérault Valley in a day rich in discovery, flavor and relaxation! Guided tours of St-Guilhem-le-Désert, Grotte de Clamouse & Grand Site de France.

German :

Entdecken Sie die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten des Hérault-Tals an einem Tag voller Entdeckungen, Gaumenfreuden und Entspannung! Geführte Besichtigungen von St-Guilhem-le-Désert, der Grotte von Clamouse und der Grand Site de France.

Italiano :

Scoprite i punti salienti della Valle dell’Hérault in una giornata ricca di scoperte, sapori e relax! Visite guidate a St-Guilhem-le-Désert, Grotte de Clamouse e Grand Site de France.

Espanol :

Descubra lo más destacado del Valle del Hérault en una jornada llena de descubrimientos, sabores y relajación. Visitas guiadas a St-Guilhem-le-Désert, Grotte de Clamouse y Grand Site de France.

