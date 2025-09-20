visites guidées : les mille et une vies d’une abbaye Musée Saint-Léger Soissons

visites guidées : les mille et une vies d’une abbaye Musée Saint-Léger Soissons samedi 20 septembre 2025.

visites guidées : les mille et une vies d’une abbaye Samedi 20 septembre, 14h30, 16h30 Musée Saint-Léger Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Tour à tour abbaye de chanoines réguliers, brasserie, séminaire puis musée, l’ancienne abbaye Saint-Léger possède une riche histoire que nous vous proposons de découvrir.

Musée Saint-Léger 2 rue de la Congrégation 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323599120 http://www.ville-soissons.fr https://www.facebook.com/museesoissons musée d’art et d’histoire de la ville de Soissons

Journées européennes du patrimoine 2025

Christophe Brouard