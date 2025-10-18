Visites guidées Les systèmes défensifs du château LOURDES Lourdes

Visites guidées Les systèmes défensifs du château

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : 2025-12-20 au 2026-01-04

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Tous les jours (sauf le samedi) pendant les vacances de Noël du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, découvrez l’architecture défensive du Château Fort Musée Pyrénéen de Lourdes ! Explorez son histoire, depuis la légende de Charlemagne jusqu’à la création du musée pyrénéen.

Durée 1h15

Deux visites à 14h30.

Attention pas de visites les samedis, ni le mercredi 25/12 et le 1er/01.

Tarif 1€ de plus sur le prix du billet d’entrée au Château.

Renseignements aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Every day (except Saturday) during the Christmas vacations from December 20, 2025 to January 4, 2026, discover the defensive architecture of the Château Fort Musée Pyrénéen de Lourdes! Explore its history, from the legend of Charlemagne to the creation of the Pyrenean Museum.

Duration: 1h15

Two visits at 2.30pm.

Please note: no tours on Saturdays, Wednesday 25/12 and 1/01.

Price: 1? extra on the Château entrance ticket.

For further information, please contact us.

