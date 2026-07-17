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Visites guidées : les temps modernes, Jean Dieuzaide, Maison Carrée, Nay

samedi 19 septembre 2026 · Maison Carrée · Nay

Visites guidées : les temps modernes, Jean Dieuzaide, Maison Carrée, Nay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Carrée
Adresse
Place de la République, 64800 Nay
Ville
64800 Nay
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Tarif : 5€. Tarif réduit : 3,30€. Sans réservation.

Visites guidées : les temps modernes, Jean Dieuzaide 19 et 20 septembre Maison Carrée Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5€. Tarif réduit : 3,30€. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Laissez-vous guider dans un voyage à travers le temps grâce à 60 tirages photographiques originaux du célèbre photographe Jean Dieuzaide.
Cet ensemble constitue un témoignage majeur des profondes transformations d’une époque : essor économique de l’après-guerre, avènement de la modernité technologique et passage d’une France rurale à une société industrialisée.

Maison Carrée Place de la République, 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 13 99 65 http://www.maison-carre-nay.fr Somptueuse demeure de la Renaissance, unique en Aquitaine dont l’architecture est copiée sur les modèles italiens : cour intérieure et loggias à l’italienne. Elle abrite le musée de l’industrie sur l’histoire du textile et du bois dans la région de Nay.
Laissez-vous guider dans un voyage dans le temps au travers de 60 tirages photographiques originaux du célèbre photographe Jean Dieuzaide. L’ensemble constitue un témoignage de premier ordre sur les…

© Guerre et Paix, 1957, 18x24cm, épreuve gélatino-argentique, Collection Michel Dieuzaide

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