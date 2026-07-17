Visites guidées : les temps modernes, Jean Dieuzaide, Maison Carrée, Nay

Informations pratiques

Visites guidées : les temps modernes, Jean Dieuzaide 19 et 20 septembre Maison Carrée Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5€. Tarif réduit : 3,30€. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Laissez-vous guider dans un voyage à travers le temps grâce à 60 tirages photographiques originaux du célèbre photographe Jean Dieuzaide.

Cet ensemble constitue un témoignage majeur des profondes transformations d’une époque : essor économique de l’après-guerre, avènement de la modernité technologique et passage d’une France rurale à une société industrialisée.

Maison Carrée Place de la République, 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 13 99 65 http://www.maison-carre-nay.fr Somptueuse demeure de la Renaissance, unique en Aquitaine dont l’architecture est copiée sur les modèles italiens : cour intérieure et loggias à l’italienne. Elle abrite le musée de l’industrie sur l’histoire du textile et du bois dans la région de Nay.

Laissez-vous guider dans un voyage dans le temps au travers de 60 tirages photographiques originaux du célèbre photographe Jean Dieuzaide. L’ensemble constitue un témoignage de premier ordre sur les…

© Guerre et Paix, 1957, 18x24cm, épreuve gélatino-argentique, Collection Michel Dieuzaide