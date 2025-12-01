Visites Guidées Les treize desserts provençaux Esplanade du château Les Baux-de-Provence

Visites Guidées Les treize desserts provençaux

Dimanche 21 décembre 2025 de 16h à 16h40.

Samedi 27 décembre 2025 de 16h à 16h40.

Dimanche 28 décembre 2025 de 16h à 16h40. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-27 16:40:00

2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28

Visite guidée au départ du château, sur le thème des 13 desserts et la tradition provençale à Noël.

L’histoire du souper, et de la tradition des 13 desserts à la table de Noël en Provence, contée par le guide conférencier des Baux-de-Provence.

Durée 30 min Visite comprise dans le tarif d’entrée au château. Sur réservation à l’Office de tourisme .

Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Guided tour departing from the château, on the theme of the 13 desserts and Provencal Christmas traditions.

