Visites guidées « L’Hôtel d’Amblimont : entre cour et jardin » Musée national de la marine Rochefort

Visites guidées « L’Hôtel d’Amblimont : entre cour et jardin » Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Musée national de la marine Charente-Maritime

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le musée et le Service du patrimoine vous offrent un accès exceptionnel à l’hôtel d’Amblimont, entre cour et jardin. Nommé en l’honneur de la comtesse d’Amblimont lorsque le roi Louis XV lui en fait don, ce bâtiment accueille aux XIXe et XXe siècles la Majorité générale, qui regroupe les fonctions administratives de l’arsenal. Julien Viaud alias Pierre Loti y est affecté quelques fois au cours de sa carrière.

Musée national de la marine 1 Place de la Galissoniere, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546998657 https://www.musee-marine.fr/nos-musees/rochefort.html [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 91 60 »}] Le musée est implanté dans un monument historique, l’hôtel de Cheusses qui est le plus ancien bâtiment civil de la ville. Logis du dernier seigneur de Rochefort avant l’arrivée de Louis XIV, il devient la résidence des commandants de la Marine à la création de l’arsenal en 1666. Les collections présentées, tout comme le bâtiment, témoignent de l’aventure historique de ce site patrimonial d’exception. Bus : Navette ligne D, arrêt Palais des Congrès.

© Musée national de la Marine