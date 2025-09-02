Visites guidées ludiques à l’Électrothèque du lac de Guerlédan Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan
Visites guidées ludiques à l’Électrothèque du lac de Guerlédan Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan mardi 2 septembre 2025.
Visites guidées ludiques à l’Électrothèque du lac de Guerlédan
Électrothèque du lac de Guerlédan Rue du musée Saint-Aignan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 15:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-09-02 2025-10-20
Petits et grands trouvent réponses à leurs questions ! Traversez les époques, de l’histoire du téléphone au fonctionnement d’une centrale hydroélectrique, à la découverte des grands personnages, de leurs découvertes et inventions.
Fermé les jours fériés. .
Électrothèque du lac de Guerlédan Rue du musée Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visites guidées ludiques à l’Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté