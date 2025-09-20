Visites guidées Mont Cornu Voie de la Magdelaine Montcornet

Visites guidées Mont Cornu Voie de la Magdelaine Montcornet samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées Mont Cornu

Voie de la Magdelaine Centre Historique Mont Cornu Montcornet Ardennes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

tarif réduit enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, une visite guidée sera organisée sur le site de Mont Cornu à 14h30 pour une durée d’environ 1h30. De l’époque gauloise à médiévale le guide vous expliquera les différentes techniques utilisées pour construire les habitats. Se sera aussi l’occasion de voir la suite des fresques de la villa gallo romaine réalisées par l’association du site.Pas de réservation, la visite commencera à 14h30. Règlement sur place.

Voie de la Magdelaine Centre Historique Mont Cornu Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 20 06

English :

On the occasion of Heritage Days, a guided tour of the Mont Cornu site will be organized at 2:30pm, lasting around 1h30. From Gaulish to medieval times, the guide will explain the different techniques used to build habitats. No need to book, the tour starts at 2.30pm. Payment on site.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes wird um 14:30 Uhr eine geführte Besichtigung der Stätte Mont Cornu organisiert, die etwa 1,5 Stunden dauert. Von der gallischen bis zur mittelalterlichen Epoche erklärt Ihnen der Führer die verschiedenen Techniken, die für den Bau der Siedlungen verwendet wurden. Sie werden auch die Gelegenheit haben, die Fortsetzung der Fresken der gallo-römischen Villa zu sehen, die von der Vereinigung der Stätte angefertigt wurden. Bezahlung vor Ort.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, alle 14.30 sarà organizzata una visita guidata al sito di Mont Cornu, della durata di circa 1,5 ore. Dal periodo gallico al Medioevo, la guida spiegherà le diverse tecniche di costruzione delle abitazioni. Non è necessario prenotare, la visita inizia alle 14.30. Pagamento in loco.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, se organizará una visita guiada al yacimiento del Mont Cornu a las 14.30 h, de una hora y media de duración aproximadamente. Desde la época gala hasta la Edad Media, el guía explicará las diferentes técnicas de construcción de las viviendas. No es necesario reservar, la visita comienza a las 14h30. Pago in situ.

L’événement Visites guidées Mont Cornu Montcornet a été mis à jour le 2025-09-16 par Ardennes Tourisme