Visites guidées musée de la Pince Musée de la Pince Montécheroux

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Plongez dans l’histoire fascinante de Montécheroux, un village où l’ingéniosité et la passion ont façonné des outils d’une perfection inégalée. Le musée local, véritable écrin de trésors, vous invite à découvrir un savoir-faire ancestral qui a rayonné bien au-delà des frontières. La visite du musée invite à la réflexion et à la modestie. Comment ces générations, avec des moyens limités, ont-elles réussi à conquérir le monde ? Une question qui résonne particulièrement à l’ère de la technologie et de la mondialisation. Le musée éveille également une douce nostalgie, évoquant l’époque où 350 ouvriers animaient le village, où le bruit des marteaux résonnait et où la lumière des forges brillait. .

Musée de la Pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr

