Visites guidées Mystérieux Nostradamus Rue Nostradamus Salon-de-Provence

Samedi 4 octobre 2025 de 10h45 à 12h. Rue Nostradamus Maison de Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tour à tour médecin, astrologue, apothicaire, astronome, devin hors du commun pour les uns, personnage obscur pour les autres…
Avec cette visite commentée, levez le voile sur cet illustre humaniste de la Renaissance qui nous intrigue toujours 500 ans après sa disparation
Rendez-vous à la Maison Nostradamus
Tarif 9€ adultes / 4€ enfants
Durée 1H .
Rue Nostradamus Maison de Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
By turns doctor, astrologer, apothecary, astronomer, extraordinary seer for some, obscure character for others…
German :
Er war Arzt, Astrologe, Apotheker, Astronom, ein außergewöhnlicher Seher für die einen, eine obskure Figur für die anderen…
Italiano :
A sua volta medico, astrologo, speziale, astronomo, straordinario veggente per alcuni, personaggio oscuro per altri…
Espanol :
A su vez médico, astrólogo, boticario, astrónomo, vidente extraordinario para unos, personaje oscuro para otros…
