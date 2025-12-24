Visites guidées Niort 1940-1944, Années sombres, Années héroïque

Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:15:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Visite itinérante conçue Par Dominique Tantin et Michel Chaumet, accompagnés par Stéphane Gaurichon et Pierre Lacore

Centre-ville de Niort

Sur inscription au 05 49 78 74 11. Nombre de places limité.

Suivi d’une collation et séance de dédicaces

Samedi 14 février 2026 Deux Départs 15h et 15h15

Un parcours guidé en centre-ville pour comprendre le quotidien des Niortais sous l’Occupation, mais aussi la résistance locale et la libération de la cité, appuyés sur des témoignages et des archives.

Avec les historiens auteurs de l’ouvrage Niort 1940-1944, années sombres, années héroïques, paru en 2025 aux éditions Geste. .

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées Niort 1940-1944, Années sombres, Années héroïque

L’événement Visites guidées Niort 1940-1944, Années sombres, Années héroïque Niort a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Niort Marais Poitevin