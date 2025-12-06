Visites guidées Noël à Vesoul Eglise Saint-Georges Vesoul

Visites guidées Noël à Vesoul

Eglise Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-20

Venez vivre l’esprit de Noël à Vesoul !

Julia vous emportera dans une balade mêlant, illumination de noël, histoires vésuliennes, tradition et patrimoine.

Pour petits et grands ! .

+33 6 04 07 45 27 juliatheulin@outlook.fr

