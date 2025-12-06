Visites guidées Noël à Vesoul Eglise Saint-Georges Vesoul
Eglise Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-06 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-20
Venez vivre l’esprit de Noël à Vesoul !
Julia vous emportera dans une balade mêlant, illumination de noël, histoires vésuliennes, tradition et patrimoine.
Pour petits et grands ! .
Eglise Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 07 45 27 juliatheulin@outlook.fr
