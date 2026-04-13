Visites guidées par le chef jardinier, Jardins et parc du château de Hautefort, Hautefort

Visites guidées par le chef jardinier 6 et 7 juin Jardins et parc du château de Hautefort Dordogne

Animation sans supplément au billet d’entrée : 13€, 8,50€ pour les 7-14 ans gratuit -7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Visite exceptionnelle animée par le chef jardinier : exploration des jardins à la française et de la pépinière du château, puis démonstration de taille.

Jardins et parc du château de Hautefort Rue Marie de Hautefort, 24390 Hautefort, France Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553505123 http://www.chateau-hautefort.com Trônant sur un éperon au-dessus du bourg et de la vallée de la Beuze, le château reconstruit au XVIIe siècle présente un plan en U cantonné de tours et de pavillons. Ses jardins sont documentés dès cette période et l’encadrent par un jeu subtil de terrasses. En 1853, le baron Maxence de Damas confie à Paul de Lavenne de Choulot la restauration du site. Les abords du château se transforment en jardin à la française, avec des buis, la terrasse de la cour d’honneur en jardin régulier. Plus loin sur la colline, le parc est remanié au profit d’un aménagement paysager aux cheminements sinueux dans le goût anglais. Ces compositions perdurent jusqu’en 1950 où d’importants travaux sont engagés par la baronne de Bastard, propriétaire-mécène depuis 1929. L’esplanade reçoit une pergola de thuyas du Canada, doublée d’un grand parterre de buis. Les terrasses sont plantées de Buxus et d’ifs taillés agrémentés de massifs fleuris d’annuelles très colorées s’inspirant du XVIIe siècle. Le château, incendié en 1968, est rétabli par Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef des monuments historiques, et son écrin végétal restauré participe toujours à la renommée de cet ensemble prestigieux.

Visite exceptionnelle animée par le chef jardinier : exploration des jardins à la française et de la pépinière du château, puis démonstration de taille.

©Déclic&Décolle