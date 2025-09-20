Visites guidées par le propriétaire Domaine de la Motte-Basse Le Mené

Visites guidées par le propriétaire Domaine de la Motte-Basse Le Mené samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées par le propriétaire 20 et 21 septembre Domaine de la Motte-Basse Côtes-d’Armor

Gratuit pour tout public. Visite des extérieurs, Parc & Jardins, Visite de l’intérieur de la Chapelle / Visites guidées à 17h, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des extérieurs et de la chapelle du XVIIème siècle ; parcours abeilles dans le parc ; exposition photographique sur le Haut-Karabagh, en Arménie.

Domaine de la Motte-Basse Château de la Motte-Basse le Gouray 22330 Le Mené Le Mené 22330 Le Gouray Côtes-d’Armor Bretagne 06 03 51 83 85 http://www.lamottebasse.bzh https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089170 [{« type »: « email », « value »: « contact@lamottebasse.bzh »}] Château de la Motte-Basse – XVème & XVIIIème siècles

Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH)

Clos de murs et situé en lisière de la forêt de Boquen, le château de la Motte-Basse est au sein de la même famille depuis le XVe siècle.

Il est aujourd’hui cultivé en agriculture biologique et possède un rucher expérimental d’abeilles noires bretonnes (Apis mellifera mellifera ) accès au parking , via le lien ci-après :

https://maps.app.goo.gl/DzuyLmhbUF5gka666

En saison,

– visite guidée les lundi et vendredi, de 17h à 18h30

– visite du rucher expérimental d’abeilles noires, le mercredi, de 14h à 17h,

réservation obligatoire via www.lamottebasse.bzh

Visite des extérieurs et de la chapelle du XVIIème siècle ; parcours abeilles dans le parc ; exposition photographique sur le Haut-Karabagh, en Arménie.

@IvanleMintier