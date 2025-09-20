Visites guidées – Parcours Art et Architecture – Quartier Seine Ouest Parcours Art et Architecture – Quartier Seine Ouest Asnières-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La ville d’Asnières-sur-Seine vous propose des visites guidées du nouveau quartier Seine Ouest, avec un parcours alliant l’Art et l’Architecture.

A travers différentes étapes, le public est invité à porter un regard attentif sur les oeuvres du passé au présent, et à l’architecture qui l’entoure.

Vous serez guidés par un médiateur culturel, à l’initiative d’Effage immobilier.

Veuillez réserver votre créneau sur le lien weezevent : https://my.weezevent.com/parcours-art-et-architecture-quartier-seine-ouest

Durée de la visite : 1h

Parcours Art et Architecture – Quartier Seine Ouest 11 avenue de la Paix 92600 Asnières sur Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/parcours-art-et-architecture-quartier-seine-ouest »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 365, « description »: « Du00e9couverte pu00e9destre du quartier de Seine OUEST trdv devant la sculpture de chouette en bronze, u00e0 proximitu00e9 du restaurant CHOUCHOU, avenue de la Paix u00e0 Asniu00e8res. tvisite ru00e9alisu00e9e par un mu00e9diateur culturel, u00e0 l’initiative d’EIFFAGE IMMOBILIER, u00e0 l’occasion des Journu00e9es europu00e9ennes du Patrimoine. tru00e9servation conseillu00e9e, 1 visite par heure. », « html »: «

Journées européennes du patrimoine 2025

Mickaël Tubiana